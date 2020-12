Aproape 1.000 de cadre medicale vaccinate în prima zi de imunizare în România Romania a dat duminica startul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, iar in prima zi, pana la ora 18.00, aproape 1.000 de cadre medicale au fost imunizate, a transmis Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Astfel, in cele 10 spitale in care a inceput vaccinarea in prima zi, au primit prima doza de vaccin 960 de cadre medicale. Niciuna dintre persoanele vaccinate nu a prezentat reacții adverse dupa administarea dozei. Vaccinarea personalului medical din cele zece unitati sanitare aflate in prima linie in lupta cu COVID-19 continua luni si marti.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

