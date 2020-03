Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani, din Piatra Neamt, a dat dovada de maxima inconstienta, marti, 24 martie. Aflat in izolare la domiciliu din 18 martie, a plecat de acasa marti, a baut si s-a dus la soacra sa pentru a face scandal. Femeia a sesizat autoritatile, oamenii legii au intervenit si l-au dus pe […] Articolul…

- Polițiștii și jandarmii gorjeni au efectuat acțiuni ce au avut ca scop principal verificarea respectarii masurilor impuse de Ordonanța Militara nr. 2 din 21.03.2020, pe raza județului. In urma verificarilor, au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale unor persoane care au parasit locuința, dupa…

- (foto: G4Media) Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, la finalul unei discuții cu premierul și mai mulți miniștri, instituirea carantinei totale in Romania – interzicerea circulației in afara de deplasarile la serviciu sau pentru cumparaturile absolut necesare, scrie G4Media . Șeful statului…

- Un barbat din comuna Zorleni, județul Vaslui s-a plictisit sa stea in izolare la domiciliu, așa ca a plecat sa se plimbe pe ulițele satului.El a fost descoperit de polițiști mergand ”la pas” prin comuna , așa ca a fost reținut și mai apoi transportat la un centru de carantina din municipiul Vaslui,…

- O femeie din București care era izolata la domiciliu a fugit pe geam dintr-o locuința aflata la parterul unui bloc. Incidentul a avut loc sambata noapte, iar femeia a fost preluata de polițiști și dusa intr-un centru de carantina, așa cum prevede ordonanța militara emisa cu o zi in urma, prin care cei…

- Joi, 19 martie, la nivelul județului Alba se afla in izolare 594 de persoane, iar alte 49 sunt in carantina, potrivit datelor oferite de reprezentanții DSP Alba. Persoanele care nu respecta masurile de izolare pot fi sancționate drastic. In ultima perioada noua cetațeni au fost sancționați cu amenzi…

- Cei sase chinezi izolati intr-un hotel din Slatina, dupa ce autoritatile din Olt au stabilit ca vin dintr-o zona cu risc de imbolnavire, au fugit. Ei au fost gasiți in Valcea. Politia ii cerceteaza penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- Cei patru romani, doi italieni si un marocan au incalcat carantina si ar fi incercat sa paraseasca zona rosie. Interesant este ca, potrivit publicatiei Il Cittadino, doi dintre cei anchetati incercau sa patrunda in zona restrictionata. Este vorba de SG, roman de 33 de ani si B.M., de 38 de…