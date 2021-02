Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pune in aplicare, joi dimineata, 99 de mandate de aducere, in Bucuresti si in judetele Calarasi si Dambovita, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni…

- Aproape 100 de persoane, din Bucuresti si din judetele Calarasi si Dambovita vor fi aduse la audieri, joi, la audieri intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de inselaciune.

- 11 persoane sunt vizate de ancheta polițiștilor din Capitala pentru ca ar fi primit ilegal pana la 4.500 de lei pe luna. Politistii bucuresteni de la Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare…

- Pensionari falsi prinsi ca au obtinut credite de peste 2.000.000 de lei Oamenii legii au efectuat 32 de perchezitii domiciliare, la locuințele unor persoane din București și din județele Ilfov, Calarași, Argeș, Dambovița și Prahova. Din cercetari a reieșit ca, incepand cu anul 2016…

- Politistii Capitalei efectueaza, joi, opt perchezitii in Bucuresti si una in judetul Calarasi intr-un dosar privind fapte de inselaciune, mai multe persoane fiind depistate ca primeau, pe baza unor documente false, indemnizatia destinata angajatilor implicati in lupta anti-COVID-19. "In perioada martie…

- Noua perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in Calarasi, la persoane suspectate ca au primit ilegal din partea Agentiei de Plati si Inspectie Sociala sume de 4.500 de lei lunar, reprezentanf indemnizatii de sprijin in contextul pandemiei de COVID-19.

- Zeci de perchezitii se desfasoara miercuri in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite ca au luat credite de peste 2 milioane de lei cu acte false, informeaza Mediafax. Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 32 de perchezitii domiciliare, la locuințele unor persoane din București…

- 32 de percheziții domiciliare au avut loc, miercuri, in București, Ilfov, Calarași, Argeș, Dambovița și Prahova, intr-o cauza care vizeaza destructuarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inșelaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri…