- Aprecierea dolarului afecteaza Romania pe canalul schimburilor comerciale, scumpind importurile marfurilor cotate pe burse in dolari, dar si la nivelul datoriei publice, guvernul platind mai mult pentru imprumuturile in dolari, sustin analistii. Aprecierea dolarului pe pietele internationale in raport…

- Ingrijorarile cu privire la o recesiune globala si agravarea crizei din Europa imping in sus dolarul american si putini analisti de pe Wall Street se asteapta la o schimbare de traiectorie in perioada imediat urmatoare, informeaza un articol publicat in The Wall Street Journal.

- Aprecierea dolarului american va aduce noi scumpiri la carburanți, dar și la mancare, electronice și haine, toate acestea fiind tranzacționate la nivel internațional in dolari, potrivit experților consultanți de catre Libertatea.Moneda americana s-a apreciat puternic in acest an, ajungand aproape de…

Aprecierea dolarului la cel mai inalt nivel din 2002 a dus la pierderi de miliarde pentru companiile americane, de la producatorii de detergenti la aplicatiile de intalniri in acest an, relateaza Financial Times.

- Aprecierea dolarului la cel mai inalt nivel din 2002 a dus la pierderi de miliarde pentru companiile americane, de la producatorii de detergenti la aplicatiile de intalniri in acest an, relateaza Financial Times.

- Aprecierea dolarului la cel mai inalt nivel din 2002 a dus la pierderi de miliarde pentru companiile americane, de la producatorii de detergenti la aplicatiile de intalniri in acest an, relateaza Financial Times. Pe masura ce cresterea profiturilor incepe sa incetineasca, pentru unele companii impactul…

- Pe masura ce cresterea profiturilor incepe sa incetineasca, pentru unele companii impactul suplimentar al monedei mai puternice va insemna diferenta intre extindere si restrangere pentru restul anului. Indicele Goldman Sachs al companiilor americane cu expunere internationala mare a scazut de doua ori…

Actiunile americane au incheiat tranzactiile de miercuri in crestere puternica, dupa ce Rezerva Federala (Fed) a anuntat majorarea asteptata a ratei dobanzii, cu jumatate de punct procentual, cea mai mare crestere efectuata din anul 2000, transmite Reuters.