Apreciere: Ce a aflat The Guardian despre zimbrii din România și a „pus” într-un fotoreportaj The Guardian a publicat un fotoreportaj apreciativ despre zimbrii din Romania. Ultimii zimbri europeni care traiau in salbaticie au fost uciși in Caucaz in 1927. Dupa ce au disparut din salbaticie, zimbrii europeni au fost reintroduși in Polonia in 1954 și in Romania in 2012. Fotograful Alexander Turner a fost in cautarea celui mai mare mamifer terestru din Europa impreuna cu rangerii de la Fundația Conservation Carpathia. Echipa Fundației Conservation Carpathia (FCC) a gasit cațiva dintre cei peste 150 de zimbri care traiesc in turme libere, in Romania. Proiectul FCC din Munții Fagaraș este unul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

