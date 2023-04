Cu totii ne luam sfaturile legate de sanatate de la vreun guru pe care l-am gasit pe Internet, fie ca e Joe Rogan sau vreun nutritionist local. Ei bine Apple vrea sa ne ofere asa ceva sub forma unui serviciu, un health coach pe baza de AI, care e in lucru acum. Deocamdata serviciul este cunoscut sub numele de Quartz, conform unui redactor de la Bloomberg, Mark Gurman. In plus gigantul tech are chiar in lucru o tehnologie care urmareste emotiile. Tot in aceasta zona legata de sanatate si welness, Apple pregateste o versiune de iPad a aplicatiei Health de pe iPhone. Serviciul de tip coach pentru…