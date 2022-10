Stiri pe aceeasi tema

- Chris Rock a anuntat duminica, in cadrul unui spectacol de stand-up din Phoenix, ca organizatorii galei Oscar i-au propus sa fie maestru de ceremonie la viitoarea editie, dar a refuzat, scrie ziarul local Arizona Republic, citat de News.ro. „Ar fi ca si cum i-ai cere lui Nicole Brown Simpson sa se intoarca…

- CA al TVR a aprobat azi participarea la Eurovision 2023 si inițierea demersurilor necesare identificarii unei firme elvetiene de avocatura pentru evaluarea litigiului cu EBU, dupa scandalul de la ediția din acest an, atunci cand voturile Romaniei și ale mai multor țari au fost distribuite dupa bunul…

- Willow Smith, fiica lui Will Smith cu Jada Pinkett Smith, a rupt tacerea despre conflictul care a dat peste cap intreaga viața a familiei de artiști, in noaptea decernarii premiilor Oscar, din 28 martie 2022, noteaza click.ro. „Toți membrii familiei mele sunt oameni, și iubesc acest lucru in cazul fiecaruia…

- Dupa mai bine de patru luni de la incidentul de pe scena Oscar 2022, cand Will Smith l-a lovit peste fața pe Chris Rock, fiica actorului din „Men in Black”, Willow, a avut o reacție. Cu siguranța, viața lui Will Smith și a familiei sale a fost tulburata de momentul in care acesta l-a palmuit […] Articolul…

- La cateva zile dupa ce a vorbit pentru prima data despre palma primita la gala Oscar si dupa videoclipul in care Will Smith isi cere scuze, Chris Rock s-a referit din nou la incident, scrie revista americana People. Intr-un show de stand-up, umoristul a denuntat intr-un monolog maniera in care „fiecare…

- La cateva zile dupa ce a vorbit pentru prima data despre palma primita la gala Oscar si dupa videoclipul in care Will Smith isi cere scuze, Chris Rock s-a referit din nou la incident, scrie revista americana People. Intr-un show de stand-up, umoristul a denuntat intr-un monolog maniera in care "fiecare…

- Chris Rock, umoristul palmuit de Will Smith in timpul galei Oscar in martie, a evocat incidentul pentru prima data in timpul unui spectacol. Este pentru prima data cand vorbeste despre acesta in mod explicit. Chris Rock, lovit de Smith pentru o gluma despre coafura sotiei sale Jada Pinkett Smith, a…

- Tom Cruise va primi 100 de milioane de dolari si mai mult pentru rolul din "Top Gun: Maverick", iar Joaquin Phoenix va avea un salariu de 20 de milioane de dolari pentru a juca in "Joker 2". Tom Cruise primeste in avans o suma mai mica pentru a juca in urmatoarele doua filme "Mission: Impossible", despre…