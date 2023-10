Apple TV va difuza un serial despre asasinarea lui John Lennon

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cintec al trupei The Beatles va fi lansat pe 2 noiembrie, la peste 53 de ani dupa destramarea formatiei, au anuntat joi cei doi membri supravietuitori ai legendarului grup britanic, Paul McCartney si Ringo Starr, informeaza AFP. Cintecul "Now and Then" a fost realizat pe baza unei casete demo…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a publicat duminica primul videoclip din seria celor cu care Romania va fi promovata la BBC, conform news.ro.Ministrul a precizat ca, timp de o luna, telespectatorii din intreaga lume vor viziona imagini despre tara noastra.…

- Un judecator din New York l-a amendat vineri cu 5.000 de dolari pe fostul președinte american Donald Trump, dupa ce o postare denigratoare pe rețeaua de socializare despre un personal cheie al instanței care se ocupa de cazul sau de frauda civila din New York a ramas pe site-ul sau de campanie, in ciuda…

- John Lennon, unul din fondatorii trupei The Beatles, ar fi avut astazi varsta de 83 de ani. Pe 8 decembrie 1980, vedeta rock isi dadea ultima suflare. A fost impuscat mortal in timp ce se intorcea in apartamentul sau din New York, cu sotia sa. A lasat in urma doi fii, Sean și Julian, care […] The post…

- Un barbat din New York este acuzat ca ar fi urmarit o femeie timp de 4 ani, zburand cu un avion de mici dimensiuni deasupra casei sale, scrie The Guardian. Michael Arnold, in varsta de 65 de ani, a respins acuzațiile și a fost lasat in libertate cu condiția sa nu aiba niciun contact cu […] Articolul…

- Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, devenit avocat al lui Trump, se confrunta cu probleme financiare majore și se lupta cu tot felul de procese. Pana și Bob Costello, avocatul sau și vechiul sau asociat, l-a dat in judecata pentru onorariul neplatit și ii cere peste un milion de dolari, conform…

- Incendiul de padure din Evros, Grecia, este cel mai mare incendiu de vegetație inregistrat vreodata in UE, a declarant purtator de cuvint al Comisiei Europene Balazs Ujvari scrie The Guardian. Serviciul de protecție civila al UE a declarat ca incendiul a ars peste 810 km patrați, o suprafața mai mare…