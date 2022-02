Stiri pe aceeasi tema

- Spider-Man: No Way Home, cel mai recent capitol cinematografic al aventurilor omului-paianjen, se menține în fruntea box-office-ului nord-american, dupa ce a acumulat alte 11 milioane de dolari din încasari în acest weekend, anunța Variety și Agerpres.Filmul, prima pelicula…

- ”Spider-Man: No Way Home”, cel mai recent capitol cinematografic al aventurilor omului-paianjen, a urcat pe prima pozitie a box-office-ului nord-american, cu incasari de 14,1 milioane de dolari in acest weekend, potrivit datelor provizorii publicate duminica de Exhibitor Relations, companie specializata…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a primit, in 2021, o remunerație de 1.447 de ori mai mare decat cea a unui angajat obisnuit al grupului informatic american, arata documentele remise catre autoritatile bursiere, informeaza Reuters. Datorita recompenselor sub forma de actiuni, Tim Cook a…

- Apple a devenit luni prima companie care reușește sa depașeasca pragul de 3.000 de miliarde dolari capitalizare de piața, dupa ce acțiunile companiei au atins valoarea de 182,65 dolari. Apple a depașit valoarea de 1.000 de miliarde în 2018, doi ani mai târziu a trecut de 2.000 de miliarde,…

- Dezvoltatorul de jocuri video Riot Games, deținuta de Tencent Holdings, a anunțat ca a acceptat sa plateasca 100 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces colectiv de discriminare pe baza de gen din 2018 intentat de statul California și de actuale și foste angajate, scrie Reuters.

- Actiunile Arbutus aproape s-au dublat in urma deciziei, urcand cu 95%, la 6,25 dolari pe unitate. Titlurile Moderna au scazut cu mai mult de 10%, la 316,43 dolari pe unitate. Curtea de Apel din Circuitul Federal al SUA a acceptat concluziile unei comisii administrative conform carora brevetele Arbutus…

- Divorț de doua miliarde de dolari! Romanca Jenny Paulson la partaj cu fostul soț, miliardarul american John Paulson. Dupa ce influentul afacerist a depus actele de divorț și s-a cuplat cu o tinerica, avocații celei care i-a fost soție negociaza cu avocații americanului pe bunurile din perioada casniciei.…