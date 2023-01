Apple şi Amazon au pierdut câte 830 de miliarde de dolari în 2022 Capitalizarile Apple si Amazon au scazut cu cate 830 de miliarde de dolari in 2022, suma de 8 ori mai mare decat capitalizarea Intel, de 10 ori mai mare decat cea a PayPal, de 18 ori mai mare decat capitalizarea Snowflakes si de 49 de ori mai mare ca cea a Rivians, transmite Reuters. Uneori este nevoie de putina perspectiva pentru a determina cu adevarat amploarea unei statistici specifice. Acesta este cazul pierderilor gigantice inregistrate de Apple si Amazon anul trecut. Cele doua companii au inregistrat cele mai mari pierderi de capitalizare de piata in 2022. Capitalizarea Apple a pierdut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

