Apple se confruntă cu stocuri insuficiente de cipuri pentru iPhone 12 Surse anonime din randul partenerilor Apple, citate de Bloomberg, spun ca sunt probleme cu cipurile de care iPhone 12 are nevoie pentru gestionarea energiei si ca, din aceasta cauza, ar putea fi probleme de disponibilitate pentru noile smartphone-uri ale companiei chiar in primul trimestru de dupa lansare. De regula, primul trimestru care urmeaza lansarii noilor iPhone-uri este si cel mai bun din punctul de vedere al vanzarilor, atunci fiind cea mai mare cerere. Daca Apple nu dispune de suficiente unitati pentru a satisface cererea, veniturile companiei ar putea fi afectate. Stocurile insuficiente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

