Apple scumpeşte bateriile de schimb De la 1 martie, bateriile de schimb pentru iPhone, iPad si Mac vor costa cu intre 20 si 50 de dolari mai mult, in functie de caracteristicile dispozitivului vizat. In cazul iPhone-urilor care preced versiunea lansata anul trecut si care nu mai sunt in garantie, bateriile de schimb vor fi mai scumpe cu 20 de dolari. Asta inseamna ca schimbarea bateriei unui model cu Face ID va costa 69 de dolari (de la 49 de dolari), iar inlocuirea bateriei in cazul unui model cu Touch ID va costa 89 de dolari (de la 69 de dolari). Tot 20 de dolari va fi scumpirea si in cazul tabletelor iPad. Bateriile de schimb… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a fost o buna perioada de timp definit de concizia mesajelor si limitarea la 140 de caractere, amintind de perioada cand SMS-urile erau la moda. Cu 5 ani in urma a trecut la 280 de caractere, iar acum la 4000 se pare . Iar Twitter Blue are pret nou pe iPhone. Aceasta strategie face parte din…

- Apple si Ericsson au semnat un acord prin care cele doua companii renunta la procesele in care sunt implicate si isi licentiaza reciproc tehnologii mobile pentru care detin brevete. Anuntul este facut de Ericsson, Apple inca nu a comunicat nimic pe aceasta tema. Lupta legala dintre cele doua companii…

- Actiunile producatorului de iPhone-uri au scazut cu 2,4% in urma informatiei. Eforturile companiei in domeniul auto, cunoscute sub numele de Project Titan, au svut o evolutie inconstanta din 2014, cand a inceput sa proiecteze un vehicul de la zero. Apple planuieste acum un design mai putin ambitios,…

- C CEO-ul Twitter, Elon Musk, a mai spus ca Apple a reluat publicitatea pe platforma, potrivit unui articol publicat de Bloomberg, care a citat comentariile facute in timpul unei conversatii de pe Twitter Spaces, de sambata. Amazon, Apple si Twitter nu au raspuns imediat solicitarii Reuters de a comenta…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…

- O analiza a pietei chineze de smartphone-uri realizata de Counterpoint Research pentru luna octombrie arata ca unul din patru smartphone-uri vandute in China este un iPhone. Fata de luna septembrie, cota de piata a companiei americane a crescut cu 21 de procente. La nivel de an, Apple a reusit sa scada…

- Cat costa sa iți faci ITP la mașina. Care sunt documentele necesare. Iți expira curand ITP-ul la mașina și nu știi de ce acte ai nevoie și nici cați bani trebuie sa pregatești? Atunci mai bine te informezi, pentru ca daca ești surprins in trafic fara ITP, riști amenzi usturatoare și de asemena, poți…

- Inființat in anul 2005, PC Garage este unul dintre cele mai mari magazine online de echipamente și componente IT prezente pe piața din Romania. Platforma ofera mai bine de 50.000 de produse organizate in peste 400 de categorii celor aproximativ 250.000 de clienți inregistrați pe site-ul www.pcgarage.ro…