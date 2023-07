Vision Pro, lansate luna trecuta si asteptate sa fie disponibile la inceputul anului viitor in SUA, au un pret de pornire de 3.499 de dolari – de peste trei ori pretul celor mai scumpe casti din linia de dispozitive de realitate mixta si virtuala a Meta. Producatorul chinez pe baza de contract Luxshare, singurul care asambla dispozitivul Apple, se pregateste sa produca mai putin de 400.000 de unitati de Vision Pro in 2024. Obiectivul este sub tinta interna anterioara de vanzari a Apple de 1 milion de unitati in primele 12 luni, potrivit FT. Apple si Luxshare nu au raspuns solicitarilor de comentarii…