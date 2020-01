Apple raporteaza rezultate trimestriale peste asteptari gratie cresterii vanzarilor de iPhone Grupul informatic american Apple Inc. a raportat marti seara venituri trimestriale record pentru ultimele trei luni ale anului trecut, gratie cresterii vanzarilor de telefoane iPhone si accesorii precum castile wireless AirPods, transmite Reuters.



Pentru primul trimestru al anului fiscal 2020, care s-a incheiat la 28 decembrie, Apple a raportat o cifra de afaceri record de 91,8 miliarde de dolari, peste estimarile analistilor care mizau pe venituri de 88,5 miliarde de dolari, si un profit net record de 22,2 miliarde de dolari.



De asemenea, vanzarile de telefoane iPhone au crescut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

