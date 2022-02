Apple pregăteşte mai multe noutăţi pentru luna martie Apple va organiza un eveniment pe 8 martie, conform surselor Bloomberg. In cadrul acestuia sunt asteptate sa fie prezentate noi versiuni de iPhone SE si iPad Air, ambele cu 5G. Nu este pentru prima oara cand apar informatii despre iPhone SE 5G. Se banuieste ca acest model va pastra acelasi design, bazat pe scheletul lui iPhone 8, pe care Apple il tot refoloseste de mai multi ani. Mai mult ca sigur ca Apple va pune un chipset nou in acesta, probabil A15, care se gaseste si in iPhone 13. Camera foto si spatiul de stocare ar putea primi si ele upgrade-uri. In cazul noului iPad Air, noutatile s-ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

