Apple mută o parte din producţia de iPad în Vietnam Pentru prima oara in istoria iPad, parte a productiei acesteia va fi realizata in Vietnam, dupa ce Apple le-a transmis unora dintre furnizorii de componente sa-si mute productia de iPad in Vietnam. Apple intentiona de mai multi ani sa-si diversifice productia de componente, iar foarte strictele restrictii impuse recent de China in cazul noului val de infectari cu COVID-19 au grabit acest proces. BYD, unul dintre cei mai importanti asamblatori de iPad, au ajutat Apple la construirea liniei de productie din Vietnam, productie care putea incepe foarte curand cu un numar mic de unitati, spun sursele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

