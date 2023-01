Stiri pe aceeasi tema

- Apple a prezentat noile chipset-uri M2 Pro si M2 Pro Max, care vor fi disponibile in curand pe doua laptopuri MacBook Pro si si pe un sistem desktop Mac mini. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Moda monitoarelor super ultrawide nu va trece prea curand, se pare. De abia vazusem unul de la ASUS si acum si HP a lansat unul la CES 2023: HP E45c G5. E vorba despre un monitor curbat, cu diagonala de 55.6 inch si rezolutie DQHD. Are luminozitate maxima de 400 nits si contrast ratio de 3000:1. Designul…

- Cei care vor sa-si schimbe bateria la unul dintre dispozitivele Apple pe care le detin vor plati, in curand, semnificativ mai mult. De la 1 martie, bateriile de schimb pentru iPhone, iPad si Mac vor costa cu intre 20 si 50 de dolari mai mult, in functie de caracteristicile dispozitivului vizat.…

- Detinatorii de dispozitive Apple va trebui sa plateasca mai mult decat in 2022 daca vor dori sa schimbe bateriile, informeaza News.ro. De la 1 martie, bateriile de schimb pentru iPhone, iPad si Mac vor costa cu intre 20 si 50 de dolari mai mult, in functie de caracteristicile dispozitivului vizat. In…

- De la 1 martie, bateriile de schimb pentru iPhone, iPad si Mac vor costa cu intre 20 si 50 de dolari mai mult, in functie de caracteristicile dispozitivului vizat. In cazul iPhone-urilor care preced versiunea lansata anul trecut si care nu mai sunt in garantie, bateriile de schimb vor fi mai scumpe…

- Lenovo a preluat tehnologia proaspat lansata de LG Display, IPS Black Panel, si a integrat-o pe noul sau monitor Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor. Acesta vine cu un aspect foarte larg, contrast ratio de 20.000:1. Lenovo ThinkVision P49w-30 Monitor are o impresionanta diagonala de 49 de inch, ceea…

- Elon Musk a vandut inca 19,5 milioane de acțiuni ale producatorului de automobile electrice Tesla, in valoare de 3,95 miliarde de dolari, conform documentelor depuse la autoritatea americana de supraveghere financiara, relateaza BBC. Averea sa a scazut sub 200 mld. dolari. Amintim ca, in 2021, averea…

- Numai in ultimele zile actiunile Alphabet, Microsoft si Meta au consemnat pierderi semnificative, ca urmare a rezultatelor financiare trimestriale dezamagitoare. Joi, titlurile Meta au scazut cu pana la 24% din cauza declinului raportat al veniturilor si profitului, pe fondul declinului cheltuielilor…