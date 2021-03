Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea variantei 5G a iPhone a ajutat Apple sa ajunga pentru prima data in ultimii cinci ani in topul principalilor producatori de telefoane mobile inteligente, in trimestrul patru din 2020, arata datele publicate luni de firma de cercetare de piata Gartner, informeaza Financial Times (FT).…

- Apple si Samsung au avut traiectorii opuse in T4 2020, conform Gartner. Apple a crescut cu 15%, iar Samsung a pierdut 12% din cota pe care o detinea in urma cu un an. T4 este, in mod traditional, trimestrul in care Apple “straluceste” an de an, fiind primul in care sunt comercializate seriile noi de…

- Zvonurile despre iPhone 13 sau iPhone 12S au inceput sa circule mai curand ca niciodata. Dupa ce am aflat ca succesorul iPhone 12 ar putea veni cu imbunatațiri subtile de design și o optica diferita pentru camere , este momentul sa afla, ce pregatește compania din Cupertino pentru display. Potrivit…

- 2020 a fost un an total atipic pentru cele mai multe dintre industrii, mai ales la inceputul sau, atunci cand lumea intreaga s-a aflat intr-o perioada de lockdown din cauza pandemiei de COVID-19. Cheltuielile celor mai mulți dintre noi s-au reorientat spre lucruri de care ar fi fost mai mare nevoie,…

- ​În ultimul trimestru din 2020 Apple a stabilit un record pentru numarul de telefoane livrate de orice companie în decurs de trei luni, cu peste 90 de milioane, iar Samsung a livrat 74 de milioane, arata datele IDC. Huawei a totalizat 32 de milioane, scadere de 42%, din cauza sancțiunilor…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…