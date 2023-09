Apple cheltuie milioane de dolari zilnic pe AI

Stiri pe aceeasi tema

- Contrar ceea ce se credea pana acum, Apple lucreaza din greu si investeste multi bani in dezvoltarea AI, doar ca nu s-a grabit sa lanseze produse pana acum.Apple investeste zilnic milioane de dolari in antrenarea inteligentei artificiale, sustin surse apropiate companiei, citate de The Information.…

- Moldova, fosta republica sovietica, obisnuia sa cumpere gaze naturale rusesti, dar Gazprom si filiala sa din Republica Moldova au declarat la sfarsitul anului 2021 ca Chisinaul a acumulat datorii de sute de milioane de dolari. Ministrul energiei, Victor Parlicov, a declarat ca un audit international…

- Startupul Neuralink al lui Elon Musk a atras 280 de milioane de dolari intr-o runda de finantare condusa de Fondul Fondatorilor al lui Peter Thiel, la cateva luni dupa ce a obtinut aprobarea pentru primul sau studiu clinic pe oameni, transmite Reuters, citat de news.ro.Compania nu a dezvaluit evaluarea…

- Profitul pe actiune a fost de 18 centi, fata de o pierdere de 1 cent asteptata de analisti, potrivit datelor Refinitiv. Compania a obtinut venituri de 9,23 miliarde de dolari fata de 9,33 miliarde de dolari asteptate de analisti. Veniturile trimestriale au crescut cu 14% fata de acelasi trimestru al…

- La mai puțin de șase luni dupa ce OpenAI, creatorul ChatGPT, a dezvaluit un instrument de detectare AI cu potențialul de a ajuta profesorii și alți profesioniști sa detecteze munca generata de AI, compania a retras aceasta funcție, transmite CNN.

- O defectiune a sistemului de plata a facut ca hotii sa fure peste 20 de milioane de dolari din conturile Revolut. Informatia a fost publicata de Financial Times, care citeaza trei surse de mare incredere, in conditiile in care compania a pastrat tacerea cu privire la incident. Revolut nu a sesizat furtul…

- Traficul mondial pentru desktop si mobil catre site-ul ChatGPT a scazut cu 9,7% in iunie fata de mai, in timp ce vizitatorii unici pe site-ul ChatGPT au scazut cu 5,7%. De asemenea, timpul petrecut de vizitatori pe site a scazut cu 8,5%, arata datele Similarweb. OpenAI nu a raspuns imediat la o cerere…