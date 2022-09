Apple câştigă teren pe piaţa publicităţii online, comparativ cu Facebook şi Google Cercetarea, bazata pe o analiza a bugetelor publicitatii online a peste 100 de companii de aplicatii pentru consumatori, a constatat ca afacerea cu publicitate a Apple a beneficiat de actualizarea majora a confidentialitatii iOS a companiei, in 2021, ceea ce a facut mai dificil pentru companii precum Facebook sa urmareasca activitatea utilizatorilor pe internet. Serviciul de publicitate alApple le permite oamenilor sa se promoveze in magazinul App Store al producatorului de iPhone. Rata de adoptare a promotorilor a crescut in trimestrul al doilea cu aproape 4 puncte procentuale fata de anul anterior,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

