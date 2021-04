Stiri pe aceeasi tema

- Apple anunta cresterea semnificativa a numarului de jocuri din Arcade, serviciul de jocuri fara microtranzactii, pe baza de abonament lunar, disponibil in cadrul dispozitivelor din ecosistemul gigantului american, potrivit news.ro Apple a adaugat peste 30 de jocuri in cadrul serviciului Arcade.…

- CS Dinamo Bucuresti a anuntat luni ca handbalistul Cedric Sorhaindo, cu un palmares bogat la FC Barcelona si la nationala Frantei, a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane. ”Vedeta mondiala Cedric Sorhaindo a semnat cu Dinamo! Cel mai titrat handbalist strain care a evoluat vreodata…

- Culture Minister Bogdan Gheorghiu said on Tuesday that the George Enescu Festival is a symbolic event for the international world of music and stressed that the 2021 edition must be "truly memorable", according to AGERPRES. "This year, the George Enescu International Festival celebrat4es 140…

- Dan Petrescu (53 de ani) s-a despAƒrE›it recent de Kayserispor, dupAƒ o lunAƒ E™i jumAƒtate pe banca formaE›iei de pe Kadir Has Stadium E™i este dorit A®n Liga 1, la FC Voluntari. Dan Petrescu poate reveni mai repede A®n Liga 1. ...

- In anul 2020 Curtea de Conturi a efectuat o misiune de audit de conformitate la nivelul organizațiilor cetațenilor aparținand minoritaților naționale, fiind constatate unele abateri de la legalitate și regularitate in perioada 2017-2019. Unul din cazurile inedite este cel al Uniunii Elenilor din…

- Raportul Freedom in the World 2021 al organizatiei Freedom House constata ca in 2020 mai putin de o cincime din populatia lumii traieste in tari complet libere. Romania a stagnat la toate capitolele analizate in raportul anual privind starea democratiei din lume. Cu un scor de 83 de puncte dintr-un…

- Marie Kondo și Mark Manson sunt autori Lifestyle Publishing cu un numar foarte mare de fani atat in Romania, cat și pe plan internațional. Fiecare dintre carțile lor a ajuns bestseller mondial...

- LG a anunțat parteneriatul cu Google si va implementa Stadia pe ultimele smart TV-uri LG cu webOS in a doua jumatate a acestui an. Dupa ce Stadia vine pe Google TV, LG va fi primul producator de televizoare care accepta in mod nativ Stadia prin webOS. Utilizatorii vor putea astfel sa joace pe televizoarele…