Apple, amendată cu 27 milioane de dolari în Franța din cauza modelelor vechi de iPhone Compania americana de tehnologie Apple a fost amendata cu 27,4 milioane de dolari pentru ca a încetinit în mod deliberat performanțele modelelor mai vechi ale telefoanelor iPhone fara a face acest lucru cunoscut utilizatorilor, a anunțat vineri autoritatea pentru concurența din Franța, transmite BBC, preluat de Mediafax.

În 2017, Apple a confirmat ca a încetinit performanțele unor modele de iPhone mai vechi printr-un update de soft, dar a spus ca a facut-o pentru a "prelungi durata de viața a dispozitivelor". Unii utilizatori s-au plâns ca telefonul lor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

