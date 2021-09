Apple a lansat Watch Series 7

Watch Series 7 are ramele mai inguste (1,7mm), facand loc, acum, unui ecran mai mare, care este si cu 70% mai luminos, conform companiei americane, care spune si ca pe noul ecran incape cu 50% mai mult text. Textul va putea fi introdus prin intermediul unei tastaturi complete, care suporta swiping – scrierea fara a se ridica degetul de pe ecran. Noul ceas are certificare IP6X pentru nisip si praf, iar, conform Apple, este mai rezistent la crapaturi. Cele doua modele sunt mai mari cu 1mm fata de seria anterioara, masurand acum 41mm, respectiv 45mm. In rest, designul si dotarile tehnice raman neschimbate…