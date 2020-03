Apple a gasit solutia pentru a-i impiedica pe curiosi sa se uite peste umar la ecranul tau

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile la masinile de preparat paine au crescut, in ultima luna, cu 70%, in timp ce la purificatoarele de aer saltul a fost de peste 50%, bugetul mediu alocat de romani pentru astfel de achizitii fiind de aproximativ 1.000 de lei, reiese din datele publicate miercuri de reprezentantii unui retailer…

- Impactul coronavirusului asupra productiei de componente pentru iPhone ar putea fi mai mare decat s-a crezut initial, aceasta urmand sa revina la normal abia in al doilea trimestru al anului. Nivelul productiei in randul partenerilor Apple care dezvolta componentele de iPhone este in continuare…

- Lansarile de produse Apple din prima parte a acestui an nu vor fi afectate de epidemia de coronavirus, desi semnele de intrebare privind stocurile acestora raman. Cand Apple a anuntat la inceputul saptamanii ca veniturile din primul trimestru vor avea de suferit de pe urma coronavirusului,…

- Boeing nu a primit nicio comanda de avioane in luna ianuarie, pentru prima oara din 1962, in conditiile in care cea mai vanduta aeronava, 737 MAX, este consemnata la sol la nivel mondial din luna martie a anului trecut, in urma a doua prabusiri fatale. Producatorul american de avioane a mai…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat existenta unei diferente nejustificate de aproape 60.000 de euro, intre averea dobandita si veniturile realizate de catre seful Politiei Sector 4, Cornel Drumariu, anunta ANI. Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare…

- Grupul informatic american Apple Inc. a raportat marti seara venituri trimestriale record pentru ultimele trei luni ale anului trecut, gratie cresterii vanzarilor de telefoane iPhone si accesorii precum castile wireless AirPods, transmite Reuters. Pentru primul trimestru al anului fiscal 2020,…

- Trei dintre cinci rachete lansate duminica la Bagdad au cazut pe ambasada americana, a anuntat o sursa a serviciilor de securitate, precizand ca una dintre rachete s-a prabusit pe o cantina la ora mesei. Este pentru prima data cand aceste tiruri cu rachete au lovit direct ambasada Statelor…

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin punctele de trecere a frontierei Nadlac I (pe DN 7) si Nadlac II (pe autostrada paneuropeana) au ajuns la doua ore, sambata dimineata, cele doua puncte fiind folosite la capacitatea maxima pentru tranzitare. Conform aplicatiei online de monitorizare…