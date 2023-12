Stiri pe aceeasi tema

- Apple a contestat marti decizia de a i se interzice importurile unor modele de Apple Watchuri, pe baza unei plangeri a companiei de tehnologie de monitorizare medicala Masimo, dupa ce administratia presedintelui american Joe Biden a refuzat sa se opuna prin veto deciziei Comisiei pentru Comert International…

- Inainte ca interdicția impusa de Comisia de Comerț Internațional din SUA sa intre in vigoare, Apple a oprit vanzarea Apple Watch Series 9 și Ultra 2 din magazinul sau online. Dispozitivele sunt inca disponibile in magazinele fizice și la alți comercianți pentru moment. Motivul suspendarii vanzarii este…

- Inainte ca interdicția impusa de Comisia de Comerț Internațional din SUA sa intre in vigoare, Apple a oprit vanzarea Apple Watch Series 9 și Ultra 2 din magazinul sau online. Dispozitivele sunt inca disponibile in magazinele fizice și la alți comercianți pentru moment.

- Comisia de la Veneția a publicat avizul la proiectul de lege care stabilește criterii de individualizare a restricțiilor dreptului de a fi ales. Mai exact, este vorba de restricțiile de a candida impuse membrilor partidelor politice care au fost declarate neconstituționale, in contextul scoaterii in…

- Pare incredibil, insa Apple a anunțat ca va scoate de la vanzare modelele Apple Watch Series 9 și Apple Watch Ultra 2 chiar in țara de origine a companiei: Statele Unite ale Americii. Cele mai populare smartwatch-uri din piața vor fi scoase de la vanzare pe 21 decembrie de pe magazinele online ale companiei…

- Biroul permanent al Senatului a trimis Comisiei juridice solicitarea DNA referitoare la inceperea urmaririi penale in cazul fostului premier Florin Citu, acuzat de abuz in serviciu, in dosarul vaccinurilor. Comisia juridica are termen pana miercuri, 29 noiembrie, in vederea formularii unui punct de…

- Atacul organizatiei Hamas impotriva Israelului va inspira cea mai grava amenintare terorista impotriva SUA de la ascensiunea Statului Islamic, in urma cu aproape un deceniu, a apreciat directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, audiat marti in Congresul american, transmite…

- Atacul organizatiei Hamas impotriva Israelului va inspira SUAcea mai grava amenintare terorista impotriva SUA de la ascensiunea Statului Islamic, in urma cu aproape un deceniu, a apreciat directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, audiat marti in Congresul american, transmite…