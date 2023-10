Apocalipsa industriei jocurilor de noroc: taxe, impozite și reguli drastice, menite să combată dependența jucătorilor Taxele de licentiere si de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc din Romania vor fi majorate ceea ce va avea o influenta pozitiva asupra cresterii veniturilor colectate la bugetul de stat de pana la 40%, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta privind privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicat marti seara de Ministerul Finantelor, scrie Agerpres. "Referitor la propunerea de modificare a cuantumului taxelor specifice activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, de precizat este faptul ca prin cresterea nivelului acestora (...) se estimeaza o influenta pozitiva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

