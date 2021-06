Apocalipsa de la 1 iulie De la 1 iulie, un val de scumpiri se va abate peste Romania, care poate genera reacții in lanț. Energia electrica, gazul metan, energia termica și chiar TVA pentru cumparaturile online din afara UE vor suferi modificari care nu vor fi in avantajul cetațenilor. Mai mult, tot de la 1 iulie se introduce certificatul digital […] Articolul Apocalipsa de la 1 iulie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

