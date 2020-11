Apocalipsa 5G”: Noul episod din seria miturilor legate de tehnologie Dupa mai bine de un deceniu de planificare, cercetare și dezvoltare, tehnologia 5G este pe punctul de a fi implementata in mai multe zone din lume, inclusiv in Romania. Viitorul ne bate la ușa. Unii dintre noi sunt nerabdatori sa primeasca cu brațele deschise acest viitor mai bine conectat. Alții, in schimb, sunt reticenți sa deschida ușa unui „strain”. In ultimele luni, discuțiile cu privire la siguranța rețelelor 5G pentru sanatatea umana au capatat amploare peste tot in lume. Organizațiile internaționale și o mare parte din experți ne asigura ca noua tehnologie este sigura și nu aduce riscuri… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

