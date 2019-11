Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii de Android care instaleaza aplicatii din surse neoficiale risca sa isi infecteze dispozitivele cu un nou tip de malware care nu poate fi „curatat”, scrie go4it.ro. Se pare ca o echipa de hackeri numita xHelper a infectat mai multe aplicatii .apk din afara AppStore si a reusit sa infecteze…

- 182 de oameni au fost raniti in urma protestelor de ieri din Barcelona. 50 de persoane au ajuns la spital. Manifestantii au creat baricade si s-au incaierat cu politia in a cincea zi de proteste dupa sentinta Curtii Supreme in cazul referendumului de independenta de acum doi ani.

- Primaria Constanta organizeaza o achizitie publica pentru cumpararea unei aplicatii soft pentru gestionarea spatiilor de parcare GIS Anuntul a fost publicat luni, 14 octombrie 2019. Valoarea estimata este de 109.822,48 lei fara TVA.Obiectul contractului se refera la implementarea unei aplicatii software…

- Daniel Tudor a facut anunțul in cadrul conferintei "Ziua antreprenorului roman": "In ultima perioada, nu stiu cati dintre dumneavoastra ati observat, au existat initiative legislative care sa sprijine antreprenoriatul. Astazi, din punctul meu de vedere, numai cine nu vrea sa-si plateasca taxele…

- De la mijlocul lunii octombrie vom avea un comparator de preturi pentru alimente, unde vor fi peste 30.000 de produse, a afirmat, sambata, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, citat de Agerpres. „Acest proiect pe alimente este putin mai complicat, decat cel pentru benzina, pentru…

- Una dintre ele are în vedere realizarea unei aplicații prin care parintele poate sa vada unde se afla, cu autobuzul școlar, copilul sau. Un lucru care va ajuta la menținerea în siguranța a celui mic și care îi va liniști pe parinte. Boc a spus ca în cel mai scurt timp va discuta…

- 4.000 de yoghini din țara și strainatate au fost prezenți la meditația in spirala de la Costinești, considerata un eveniment excepțional de vindecare. Astazi, de la ora 16.00, MISA anunța un nou eveniment de vindecare la malul marii, accesul fiind gratuit, scrie Mediafax.Meditația in spirala…

- 4.000 de yoghini veniți din țara și din strainatate au participat la meditația in spirala care a avut loc in stațiunea Costinești. MISA a anunțat ca duminica, de la ora 16, are loc o noua spirala. Meditația in spitala in momentul de hiatus a avut loc pe marți, 27 august, intre orele 23:30 și 00:45.…