Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele trebuie sa intensifice investitiile publice pentru a stimula economiile, dupa socul major provocat de pandemia de coronavirus, a afirmat luni Fondul Monetar International (FMI), transmite CNBC, conform news.ro.Economia mondiala a fost grav afectata de criza de sanatate, care a blocat…

- Sapte state membre ale Uniunii Europene, Bulgaria, Croatia, Malta, Republica Ceha, Romania, Spania si Ungaria, inregistreaza o evolutie a epidemiei de COVID-19 care provoaca o ''mare ingrijorare'' si riscuri crescute de mortalitate, a avertizat joi Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor…

- O serie de tehnologii concepute pentru a combate raspandirea coronavirusului sunt desfașurate de-a lungul Europei – de la aplicații de localizare pana la camere cu infraroșu – reprezentand o amenintare la adresa drepturilor digitale individuale si a intimitatii. Folosirea unor astfel de instrumente,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat vineri cu privire la orice eventuala reinchidere a frontierelor intre tarile Uniunii Europene. Acesta a sustinut ca ar fi o masura contraproductiva si ineficienta impotriva cresterii numarului de cazuri de COVID-19, transmite Reuters. Macron s-a pronuntat,…

- Aplicația de mobil prin care putem afla daca am fost in preajma unei persoane infectate cu COVID-19 este aproape gata și va ajunge in septembrie la Guvern. Alexandru Balan, specialist in securitate informatica la Bitdefender, explica, in direct la Adriana Nedelea LA FIX, cat de sigura este o astfel…

- Potrivit unui raport al Uniunii Europene, Romania are cea mai mare rata de decese cauzate de noul coronavirus din Europa. Raportul publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din UE și Marea Britanie, a demonstrat ca Romania este pe primul loc in…

- Bogdan Raba, un tanar din municipiul Vaslui, se numara printre victimele ale coronavirusului. Starea de sanatate a acestuia a inceput sa se degradeze in urma cu doua saptamani, cu dureri groaznice de spate șI picioare șI transpirație ambudenta. Confirmat pozitiv și internat in Spitalul Municipal de…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa continue sa consolideze protectia sociala si sa amplifice sprijinul acordat pietei muncii, in conditiile in care una din opt gospodarii se confrunta cu scaderi de venit prelungite, ca efect al crizei cauzate de COVID-19, se arata intr-un nou raport al…