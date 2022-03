Aplicaţia video TikTok suspendă transmisiunile în direct şi încărcarea de videclipuri pe platforma sa din Rusia ”Nu avem de ales decat sa suspendam transmisiunile in direct si continutul nou pentru serviciul nostru video, in timp ce analizam implicatiile acestei legi privind siguranta”, a spus compania de social media intr-o serie de postari pe Twitter. TikTok spus ca mesageria in aplicatie nu va fi afectata de decizie. Guvernul SUA a condamnat sambata noua lege, care ameninta cu inchisoare de pana la 15 ani pentru raspandirea a ceea ce Kremlinul descrie drept ”stiri false”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TikTok a anunțat ca iși suspenda parțial serviciile in Rusia. Platforma a luat aceasta masura din cauza noii legi semnate de Vladimir Putin, care pedepsește raspandirea de „știri false” cu pana la 15 ani de inchisoare. De asemenea, vestea vine in aceeași zi in care s-a anunțat ca Rusia se pregatește…

- Aplicatia video chineza TikTok declarat duminica ca va suspenda transmisiunile in direct si incarcarea de videoclipuri pe platforma sa din Rusia, in timp ce analizeaza implicatiile unei noi legi a mass-media semnata vineri de presedintele Vladimir Putin, transmite Reuters. „Nu avem de ales…

- Vineri, la o zi dupa ce Rusia a invadat Ucraina, Moscova a declarat ca limiteaza partial accesul la platforma de socializare Facebook, pe care a acuzat-o ca ”cenzureaza” mass-media rusa. Twitter a spus ca lucreaza pentru a-si mentine serviciul in siguranta si accesibil. Nu a raspuns imediat la intrebarea…

- Florin Cițu nu este mulțumit de toate restricțiile anunțate pana acum de SUA sau UE impotriva Rusiei. Liderul PNL scrie ca este nevoie de mai mult de atat. “Este nevoie imediat de restrictii mai dure pentru Rusia”, sustine Florin Citu, sambata, intr-un mesaj pe Twitter. ”Trebuie sa acționam acum” El…

- Philip Crowther, reporter de televiziune, a postat pe Twitter un scurt montaj in care apare vorbind in engleza, luxemburgheza, spaniola, portugheza, franceza și germana, in timpul unei transmisiuni in direct de la Kiev. Reporterul a devenit viral pe Internet dupa ce a transmis evenimentele recente din…

- Germania ar putea inchide Telegram daca serviciul de mesagerie, popular printre grupurile de extrema-dreapta și de antivacciniști, continua sa incalce legea germana, a declarat miercuri ministrul de Interne Nancy Faeser, potrivit Reuters . „Nu putem exclude acest lucru”, a spus ea pentru saptamanalul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a cerut miercuri Moscovei sa „suspende” decizia de a dizolva organizatia Memorial, relateaza Agerpres.Sesizata printr-o procedura de urgenta de Memorial, CEDO a facut apel la guvernul rus sa suspende aceasta decizie pe perioada necesara…

- Google a fost detronat de TikTok din poziția de cel mai popular site din lume in 2021​ insa clasamentul celor mai accesate platforme anul acesta rezerva și alte surprize, una dintre ele fiind ca Netflix a depașit Youtube, anunța The Hill . In 2020 Google, cel mai accesat motor de cautare din lume,…