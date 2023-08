Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a anuntat ca Twitter va avea in curand o functie pentru publicarea articolelor lungi si complexe, care includ si diferite elemente multimedia, transmite News.ro. Twitter lucreaza la o facilitate care le va permite jurnalistilor si altor categorii profesionale sa posteze articole complexe si…

- Comparand cele mai performante aplicatii in functie de timpul necesar pentru a ajunge la 1 milion de download-uri, Metalytiq confirma ridicarea meteorica a noii retele sociale lansate de Meta, cu o viteza nemaivazuta pana acum. Threads a avut nevoie de o singura ora pentru a atinge 1 milion de utilizatori.…

- Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, nu ii da voie fiului sau sa se lupte in cușca cu Mark Zuckerberg. Aceasta a scris pe Twitter ca a anulat lupta, deși a precizat ca „nu le-am spus inca”. „De fapt, am anulat lupta. Nu le-am spus inca. Dar voi continua sa spun ca lupta este anulata, pentru orice…

- Platforma de socializare Twitter va incepe in scurt timp sa-i plateasca pe creatorii de conținut certificați pentru reclamele din textele lor, o suma de 5 milioane de dolari fiind alocata pentru inceput, a anunțat vineri proprietarul companiei, Elon Musk. „In cateva saptamani, X/Twitter va incepe sa-i…

- Elon Musk s-a ținut de cuvant. A gasit un inlocuitor. Musk anunța ca totuși va ramane in executiv. Elon Musk a declarat recent pentru BBC ca atunci cand a preluat Twitter acesta mai avea doar cateva luni de trai. A dezvaluit cum incasarile erau devansate de cheltuielile exorbitante dar si de durerea…

- Omul de afaceri Elon Musk renunța la funcția de CEO al Twitter, dupa cum a anunțat intr-o postare pe contul sau de pe rețeaua sociala.Musk a scris ca a gasit deja un nou CEO care sa-i ia locul. Nu l-a numit, dar a scris ca e vorba despre o femeie care va incepe munca in aproximativ șase saptamani.Excited…

- Elon Musk, care vrea sa faca din Twitter o aplicatie ”care face totul”, a anuntat ca in curand se vor putea efectua apeluri audio si video pe platforma, la fel ca pe alte retele de socializare - Instagram si Facebook sau WhatsApp, relateaza AFP, scrie news.ro.”In curand se vor adauga chat-uri audio…

