Aplicaţia Google Pay este disponibilă de miercuri şi în România “Incepand de astazi, aplicatia Google Pay este disponibila in Romania. Pana in prezent, solutia Google Pay era disponibila in tara noastra prin intermediul aplicatiilor de plata ale partenerilor, banci sau operatori de plati electronice. Aplicatia Google Pay va putea fi folosita de toti utilizatorii de telefoane Android din Romania pentru a realiza plati contactless sau online, intr-un mod simplu si sigur”, a anuntat Google. Aplicatia Google Pay ofera un mod rapid de a plati in magazine si protejeaza datele de plata prin multiple niveluri de securitate. Mai mult, Google Pay simplifica pastrarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

