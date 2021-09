Aplicaţia electorală a lui Navalnîi, eliminată de cine nu s-ar fi așteptat Alegerile parlamentare au inceput vineri in Rusia, urmand ca cetațenii sa-și voteze reprezentanții in forul legislativ pe durata a trei zile. Cu aceasta ocazie, Google și Apple au eliminat aplicația conceputa de opozantul Kremlinului Alexei Navalnii, aflat in inchisoare, aplicație ce facea parte din campania de promovare a unui vot tactic in alegerile parlamentare. Decizia anunțata de cei doi giganți tech vine dupa ce Rusia a acuzat companiile americane de amestec in afacerile interne, potrivit Reuters. Aliații lui Navalnii intenționau sa utilizeze aplicația respectiva pentru a organiza un vot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opozant al Kremlinului, Boris Vishnevski, este în politica de vreo 30 de ani și crede ca a participat la tot atâtea campanii electorale. Figura centrala a opoziției din Sankt Petersburg înfruntând candidații pro-Kremlin, Vishinevski și-a început campania pentru alegerile…

- Compania Apple a suprimat o aplicatie electorala mobila anti-Kremlin de teama represaliilor impotriva angajatilor sai, dupa ce a primit amenintari cu arestarea in Rusia, unde alegeri legislative au inceput vineri, potrivit unei surse apropiate dosarului, citata de France Presse. Opozitia rusa…

- Aproximativ 108 milioane de ruși sunt așteptați la urne de vineri pâna duminica pentru a alege cei 450 de deputați ai Dumei de Stat (camera inferioara), în timp ce Rusia Unita, partidul lui Putin, este așteptat sa câștige o noua majoriate în ciuda unei scaderi de popularitate…

- Google si Apple au eliminat o aplicatie conceputa de opozantul incarcerat al Kremlinului Alexei Navalnii, prin care votantii din alegerile parlamentare care se desfasoara in urmatoarele trei zile puteau vota tactic astfel incat sa scada sansele candidatilor „Rusia Unita”, partidul ce il sprijina pe…

- Google și Apple au eliminat aplicația conceputa de opozantul Kremlinului Alexei Navalnîi, aflat în închisoare, aplicație ce facea parte din campania de promovare a unui vot tactic în alegerile parlamentare care au început vineri. Decizia anunțata de cei doi giganți tech…

- Echipa lui Aleksei Navanii ii indeamna pe alegatori sa voteze, tactic, pentru candidații opoziției care au cele mai multe șanse de a-i invinge pe politicienii Rusiei Unite, partidul Puterii, la alegerile parlamentare, regionale și locale ce au loc de vineri pana duminica in Federația Rusa. Rusia Unita…

- Aliati ai disidentului rus Aleksei Navalnii, aflat in detentie, si-au indemnat miercuri concetatenii sa voteze cu Partidul Comunist la alegerile legislative care au loc in Rusia la sfarsitul acestei saptamani, in cadrul campaniei de vot "tactic" menita sa descentreze partidul de guvernamant Rusia…

- Opozantul rus aflat în închisoare Alexei Navalnîi a lansat un nou apel catre suporterii sai sa se mobilizeze înaintea alegerilor parlamentare și sa le dea o mama de bataie autoritaților și Kremlinului, relateaza The Moscow Times. Apelul vine la scurt timp dupa ce autoritatea…