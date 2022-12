Stiri pe aceeasi tema

- "STB SA da startul calatoriilor melodioase de Craciun!Magia Sarbatorilor de Iarna ne gasește de fiecare data mai liniștiți, mai entuziasmați și mai dornici de a le oferi surprize celor dragi.Ducem tradiția mai departe și oferim tuturor calatorilor noștri „Tramvaiul Colindelor”.Spiritul Craciunului va…

- Posesorii Licențelor PRO, A, B și C din județul Prahova au participat la inceputul acestei saptamani la cursul de prezentare al platformei FRF Coach, susținut de Școala Federala de Antrenori. Gazduit de Hotelul ”Best”, evenimentul a adus in sala peste 80 de tehnicieni, din toate categoriile ”valorice”,…

- Din 11 decembrie 2022, intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2022-2023, ce va fi valabil pana la data de 9 decembrie 2023. Pentru a oferi accesibilitate la transportul pe calea ferata unei categorii cat mai largi de calatori, oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii de piata…

- Aplicația Mobile Banking a UniCredit Bank poate fi acum gasita și descarcata din AppGallery, platforma de aplicații a Huawei. Astfel, orice utilizator de telefon Huawei are acum acces la aplicația bancii, care a fost integrata in luna octombrie a acestui an. Pașii de descarcare ai aplicației sunt simpli,…

- Consiliul Județean a realizat o aplicație pentru promovarea tradițiilor, obiceiurilor, zonelor turistice, a producatorilor locali, meșteșugurilor și frumseților pe care Vrancea le are. Aceasta se numește „Visit Vrancea“ și poate fi descarcata din magazinele de aplicații App Store și Google Play. De…

- NABU, aplicația gratuita de citit pentru copii, a fost lansata oficial in Romania marți, potrivit unui comunicat de presa. Aplicația se adreseaza copiilor din medii vulnerabile, dar și copiilor ucraineni, refugiați impreuna cu familiile lor in Romania dupa invazia rusa. Aplicația NABU este gratuita…

- CFR Calatori anunța ca a extins sistemul de vanzare bilete online, pana in momentul plecarii trenului. Facilitatea este valabila pentru aproximativ 440 de trenuri. CFR Calatori extins din aceasta luna sistemul de vanzare online pana inainte de plecarea trenului, pentru o serie de trenuri. Din totalul…

- Aplicația de food delivery Tazz este acum disponibila in AppGallery, magazinul de aplicații al Huawei. AppGallery și Tazz au semnat un MoU (Memorandum of Understanding) in cadrul evenimentului de lansare al nova 10 Series, ultimele modele de telefoane care imbina designul elegant cu performanța unei…