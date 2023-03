Aplicația CFR nu funcționează. Nu mai pot fi cumpărate bilete de tren online Aplicatia de cumparare online a biletelor de tren, plata cu cardul bancar in tren, dar si site-ul CFR Calatori nu sunt functionale, din cauza unor probleme tehnice, informeaza operatorul de stat de transport feroviar de calatori. Potrivit companiei, aceasta disfunctionalitate temporara nu afecteaza emiterea electronica a biletelor la casele de bilete din statiile CFR. "CFR Calatori informeaza ca, din motive tehnice, utilizarea pagini www.cfrcalatori.ro, aplicatia de cumparare online, precum si plata cu card bancar in tren nu sunt functionale in acest moment. Departamentul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Potrivit companiei, aceasta disfunctionalitate temporara nu afecteaza emiterea electronica a biletelor la casele de bilete din statiile CFR."CFR Calatori informeaza ca, din motive tehnice, utilizarea pagini www.cfrcalatori.ro , aplicatia de cumparare online, precum si plata cu card bancar in tren nu…

- ”Departamentul de specialitate al SC Informatica Feroviara SA lucreaza la remedierea problemelor tehnice aparute”, a transmis, luni, CFR, intr-un comunicat de presa. Potrivit companiei, aceasta disfunctionalitate temporara nu afecteaza emiterea eletronica a biletelor la casele de bilete din statiile…

