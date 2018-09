Stiri pe aceeasi tema

- Apicultorii romani au solicitat in acest an, prin Programul National Apicol (PNA), un sprijin financiar de circa 48,5 milioane de lei, in crestere cu 42% fata de plafonul prevazut pentru anul 2018, iar numarul solicitantilor a crescut cu aproape o ...

- Prețul energiei electrice pe bursa a inregistrat, joi, o valoare cu aproape 50% mai mare decat in urma cu doua saptamani, fapt pentru care in urmatoarea perioada sunt așteptate scumpiri.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca aproape 19 milioane de cetateni cu drept de vot au fost inscrisi in Registrul Electoral pana la data de 31 iulie, cu aproape 14.000 mai multi comparativ cu luna iunie. „Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi…

- Aproximativ 30 milioane lei mai trebuie pentru ca sa poata fi asigurate cheltuielile de salarizare ale angajaților din invațamantul nemțean. Bugetul alocat pe acest an nu acopera necesarul și conducerea Inspectoratului Școlar Neamț cauta soluțiile la Ministerul Educației Naționale: „Bugetul alocat pentru…

- La inceputul anilor 2000, turistii romani au invadat litoralul bulgaresc atrasi de conditii si preturi mai bune. Dupa 2010, hotelierii romani au inteles ca fara investitii mor de foame. La randul lor, si touroperatorii locali au facut un pariu (castigator) pe statiunile romanesti de la Marea Neagra.

- O Hotarare care stabilește pentru anul școlar 2018-2019 un buget de 572 de milioane de lei, de implementare a Programului pentru școli al Romaniei in perioada 2017-2023 a fost aprobata, in ședința de Guvern de azi. Prin acest act normativ se introduc unele prevederi legate de stabilirea modului de…

- Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pentru Programul Național Apicol, in perioada 2017 – 2019, este de 99,34 milioane de lei, din care suma de 49,67 milioane de lei reprezinta contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale.…

- Vești proaste pentru milioane de romani. Gazele naturale ar putea sa se scumpeasca in urmatoarea perioada, conform declarațiilor facute Vasile Ciolpan, directorul departamentului de comercializare energie din cadrul Romgaz.