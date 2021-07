APIA: Peste 14.200 de fermieri au cerut susţinere pentru producţia de legume în spaţii protejate Peste 14.200 de cereri au fost depuse, pana la data de 20 iulie, in Programul pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate, iar suprafata solicitata a depasit 1.500 de hectare, informeaza miercuri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit unui comunicat al APIA, pe 20 iulie 2021 s-a incheiat perioada de depunere a cererilor de inscriere in Programul pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate, fiind depuse 14.239 cereri pentru o suprafata solicitata de 1.532,28 hectare. Dupa etapa de primire a cererilor, in vederea stabilirii eligibilitatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

