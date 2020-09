BANI…Agentia de Plati si Interventii in Agricultura anunta fermierii care au avut de suferit de pe urma secetei prelungite ca s-a dat startul depunerii cererilor pentru ajutorul oferit de stat. De data aceasta, s-au luat in calcul culturile infiintate in toamna anului trecut. Sumele oferite de stat, in functie de culturi, variaza intre 772 de Articolul APIA ofera ajutorul de stat pentru culturile afectate de seceta apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .