- Inmatricularile de autovehicule noi au scazut cu 21,8% in 2020 comparativ cu anul anterior, potrivit cifrelor publicate luni de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), care preia informatii de la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Astfel,…

- ​În noiembrie piața mașinilor noi a crescut cu 1% fața de luna similara din 2019, în timp ce la 11 luni scaderea a fost de 25%, arata datele DRPCIV. O analiza APIA arata ca piața mașinilor second-hand din import a scazut cu 15%, dar volumele de mașini rulate sunt de trei ori peste cele noi,…

- In Romania, au fost vandute in primele 11 luni ale acestui an 110.337 de autoturisme noi și 347.321 de autoturisme rulate, arata statisticile Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Cele mai vandute mașini noi, in acest interval, au fost Dacia (34.577), Renault (8.849), Skoda…

- Vanzarile de autovehicule au scazut in Romania cu 28,7% in primele zece luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2019, marja in care insa automobilele electrice (BEV, PHEV) sunt pe crestere de 67,7%, releva statistica publicata miercuri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de…

