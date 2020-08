Stiri pe aceeasi tema

- Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum si a vegetatiei pajistilor permanente este interzisa, iar fermierii care au solicitat plati directe in cadrul schemelor si masurilor de sprijin risca sanctiuni care vizeaza reducerea sau chiar excluderea de la plata, informeaza Agentia…

- Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta prin care sunt reglementate masuri de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor si de stimulare a cresterii ocuparii fortei de munca in domeniile afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii,…

- Guvernul a decis, in sedinta din 22 iulie, sa suplimenteze cu 101,9 milioane de lei fondurile care vor fi acordate fermierilor in baza unei scheme de ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Fermierii gorjeni care au depus dosare pentru acordarea rentei viagere agricole pana la sfarsitul lui 2009 au inceput sa-si primeasca deja banii aferenti anului trecut. Doar 150 de gorjeni beneficiaza de aceasta masura. La nivel judetean este vorba...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari, ca pana la data de 31iulie2020 inclusiv, se depun cererile de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01aprilie…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca la data de 15 iunie 2020 s a incheiat Campania de depunere fara penalitati a cererilor unice de plata aferenta anului 2020.Astfel, in perioada 2 martie 15 iunie 2020 au fost depuse un numar de 826.964…

- Fermierii romani au depus 826.964 cereri unice de plata pentru o suprafata de peste 9,814 milioane hectare, in perioada 2 martie - 15 iunie 2020, pentru obtinerea subventiilor din bani europeni si de la bugetul de stat, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).Campania…

- Peste 99,18% dintre fermieri au fost autorizati pentru plata subventiilor, iar sumele platite au depasit 2,76 miliarde de euro, desi termenul limita este 30 iunie 2020, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-un briefing de presa. ‘Vreau sa prezint foarte pe…