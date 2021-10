Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va demara, incepand de luni, Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2021, anunta un comunicat al agentiei.

- Vești bune pentru fermieri. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a anunțat ca efectueaza plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, cantitate aferenta trimestrului II – anul 2021. Oficialii Agenției de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca…

- Data de 2 august 2021 este ultima zi pentru depunerea cererii de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura pentru trimestrul II din 2021, a transmis, vineri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in data de 20 iulie 2021, s-a incheiat perioada de depunere a cererilor de inscriere in Programul pentru susținerea producției de legume in spații protejate, fiind depuse un numar de 14.239 cereri pentru o suprafața solicitata de…