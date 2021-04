Stiri pe aceeasi tema

- “Incepand cu data de 1 martie si pana in prezent au fost depuse un numar de 484.871 cereri pentru o suprafata de 3.022.160,35 hectare”, se arata in comunicatul transmis de APIA. “Pentru ca siguranta in contextul pandemiei Covid 19 este extrem de importanta pentru institutia noastra, fermierii depun…

- Fermierii au depus un numar de 484.871 cereri de plata, pentru o suprafata de 3,022 milioane de hectare, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata din anul 2021, care se va incheia pe 17 mai, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In contextul pandemiei…

- Fermierii au depus un numar de 484.871 cereri de plata, pentru o suprafata de 3,022 milioane de hectare, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata din anul 2021, care se va incheia pe 17 mai, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). In contextul…

- “Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2021, au fost inregistrate un numar de 395.027 cereri, pentru o suprafata de 2.232.129 ha”, se arata in comunicatul transmis de APIA. “Intrucat siguranta in contextul…

- Fermierii au depus peste 395.000 de cereri de plata, pentru o suprafata de 2,23 milioane de hectare, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2021, care se va incheia la data de 17 mai, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potrivit institutiei,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) continua campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2021. Astfel, in perioada 1 martie – 26 martie 2021, s-au primit un numar de 255.776 cereri pentru o suprafata de 1.259.492,95 hectare, se arata in comunicatul APIA. “Intrucat…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca astazi, 15 februarie, demareaza Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor Unice de Plata in anului 2021, sub sloganul: " APIA IN SPRIJINUL FERMIERILOR! EXPERIENTA, IMPLICARE, PROFESIONALISM Depune Cererea…

- Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor Unice de Plata in anul 2021 a demarat luni, iar data de la care se pot depune solicitari este 1 martie, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat transmis AGERPRES. "Deoarece siguranta…