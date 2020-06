Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Andrei Ștefanescu a fost testat pozitiv cu COVID-19 și a scris pe rețelele de socializare ca și-a pupat copilul inainte de a pleca de acasa, gurile rele și zvonurile au aparut. Artistul a fost acuzat de toata lumea, iar soția a sarit imediat sa-i ia apararea. Antonia a rabufnit!

- Tudor Prisecaru a fost ales, joi, președintele Senatului Universitații Politehnice București pentru un mandat de patru ani (2020-2024). El a caștigat acest mandat in fața contracandidatei Ecaterina Andronescu, aflata in aceasta funcție din 2012, noteaza site-ul Edupedu.ro. Conform procesului verbal…

- Dcian Ciolos, presedintele PLUS, acuza PSD de ipocrizie in scandalul generat de pozele cu Ludovic Orban fumand in cladirea guvernului. Ciolos sustine ca Marcel Ciolacu trebuia sa fie la fel de vocal si cand premierii PSD fumau la Guvern."Miracol la PSD. Cuprins de un acces brusc de demnitate…

- Prof. Dr. Olga Simionescu explica de ce in Romania infectia cu noul COVID-19 a fost mai putin agresiva decat in tarile din Vest. O teorie este ca estul Europei este vaccinat BCG, dar și ca avem un serotip bland. Dintre toate tarile lovite de COVID, Romania pare una dintre cele mai norocoase. Boala nu…

- Jurnalistul Victor Ciutacu sare in apararea secretarului de stat Horațiu Moldovan, care a declarat ca 80% din romanii declarați ca fiind decedați de coronavirus ar fi murit oricum."Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din alta cauza. Urmarim in fiecare zi decesele, punctual, caz…

- Cel puțin 25.000 de decese din cauza COVID-19 s-au inregistrat in plus in ultima luna decat o arata rapoartele oficiale. Datele reies dintr-o analiza a ratei mortalitații din 11 zone ale lumii și arata o imagine clara, chiar daca incompleta, a impactului crizei, scrie New York Times. Potrivit New York…

- Criticat de președintele Klaus Iohannis și de premierul Ludovic Orban, medicul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului ”Matei Balș” are parte de o aparare neașteptata chiar din tabara liberalilor. Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al formațiunii, spune ca medicul nu trebuie…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii apara pe medicii care aleg sa demsioneze in aceasta perioada și arata ca și aceștia sunt oameni, ceea ce inseamna ca au aceleași temeri. Tariceanu ii solicita lui Orban sa nu-i condamne pe medici la locul de munca, iar daca dorește sa faca asta, atunci…