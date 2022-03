Stiri pe aceeasi tema

- Școlile din stanga Nistrului trec la lecții online, incepand cu ziua de maine. O decizia in acest sens a fost luata de administrația din regiune. Aceasta va fi valabila pana la emiterea unei altei hotarari.

- Alerta in stanga Nistrului. Mai multe instituții de invațamant au primit mesaje despre faptul ca sunt minate. Elevii au fost evacuați și trimiși acasa, transmite Departamentul de Interne de la Tiraspol.

- In stanga Nistrului nu au loc manevre militare si nu se atesta stare de alerta. Declaratia a fost facuta de vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, in cadrul unui interviu oferit pentru Radio Chișinau.

- Manevre pe timp de noapte in stanga Nistrului. Potrivit unui comunicat de presa al așa-numitului Minister al Apararii de la Tiraspol, soldații au efectuat cu doua zile in urma trageri in cadrul unor exerciții tactice de verificare a tehnicii motorizate.

- Un student din Kiev ar fi autorul mai multor alerte false cu bomba din Moldova, Rusia, dar și alte țari din apropiere. Serviciul Federal de Securitate din Rusia anunța ca Anton Osipciuk a fost reținut, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Acesta ar fi fost implicat in raspindirea mesajelor pe rețelele…

- Copiii asista la exerciții de urgența desfașurate in școli, dupa o serie de amenințari false cu bomba, care au impus evacuarea școlilor din mai multe orașe din Ucraina, in acest an. Așa incepe relatarea din HuffPost despre situația din Ucraina, unde in școli se fac simulari de alerta cu bomba. Un…

- Un barbat s-ar fi ales cu traumatisme grave, dupa ce ar fi fost rapit de la domiciliul de așa-zișii milițieni din stânga Nistrului și snopit în bataie. O plângere cu referire la acest caz a fost depusa ieri, 27 ianuarie, de catre victima la IP Bender, susțin sursele deschide.md…

- Uzina Metalurgica din Râbnița ramâne fara metal, ea fiind printre cei mai mari contribuabili a bugetului din regiunea separatista, lipsa metalelor este din cauza ca Uniunea Europeana a interzis exportul de deșeuri metalice în R. Moldova. Regimul criminal de la Tiraspol a…