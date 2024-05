Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Patriarhala a fost evacuata, in urma cu cateva minute, dupa o amenintare cu bomba Catedrala Patriarhala a fost evacuata, in urma cu cateva minute, dupa o amenintare cu bomba La Catedrala si la sediul Patriarhiei Romane, unde este si resedinta Patriarhului Daniel, au ajuns efective impresionante…

- Activitatea Aeroportului Internațional Chișinau a fost perturbata, in seara de 20 aprilie, cu o alerta de minare. Toți pasagerii au fost evacuați, fiind nevoiți sa aștepte afara pana la soluționarea cazului.

- Un avion care apartine unei companii din Romania si care efectua un zbor charter de la Wroclaw (Polonia) spre Hurgada (Egipt) a aterizat de urgenta pe Aeroportul International Timisoara, dupa o amenintare cu bomba in timp ce se afla pe teritoriul Serbiei. A fost activat Planul Rosu de Interventie, informeaza…

- A fost alerta cu bomba, vineri seara, pe Aeroportul Otopeni dupa ce un avion Turkish Airlines a aterizat de urgenta. Alarma s-a dat la bordul aeronavei. In timpul zborului a fost primit un mesaj care anunța ca la bordul avionului s-ar afla un dispozitiv explozibil. Avionul avea traseul Varsovia – Istanbul…

- Aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni, vineri seara, dupa o alerta cu bomba la bordul unei aeronave din Turcia. Citește și: Medic ATI de la Fundeni, gasit mort in spital Aeronava care circula pe ruta Varșovia-Istanbul, cu 158 de pasageri la bord, a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni dupa…

- Alerta cu bomba la bordul unui avion Turkish Airlines, care a decolat vineri seara de la Varșovia catre Istanbul. Aeronava Boeing 737-800 avea 158 de pasageri la bord și a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni.

- O noua alerta in Rusia! Un mall din Sankt Petersburg este evacuat de urgența in aceste momente dupa ce un barbat a anunțat ca a amplasat o bomba in interior. Pompieri, ambulanțe, forțe de ordine se afla acum la un mall din Sankt Petersburg in numar impresionant.Deocamdata nu au fost facute…

- Alerta cu bomba la o școala privata din Cluj-Napoca . Aproximativ 300 de peroane au fost evacuate de urgența. Incidentul s-am produs in aceasta dimineața la o unitate școlara din Maraști, Royal School in Transylvania, situata pe strada Henri Barbusse. Miercuri dimineața, Poliția municipiului Cluj-Napoca…