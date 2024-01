Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua pentru Natura Urbana atrage atentia asupra faptului ca guta lasata la intamplare de catre pescari ajunge in unele cazuri sa se infasoare in jurul picioarelor sau aripilor pasarilor, iar carligele le intra in carne, provocand rani.

- Potrivit IPJ, in ziua de 28 decembrie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au reținut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, din Ramnicu Sarat, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetari s-a stabilit faptul ca in…

- Meteorologii au emis, vineri seara, o avertizare Cod portocaliu de vant puternic ce vizeaza zona montana a judetului Cluj.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la miezul nopții, in zona de munte a judetului Cluj, la peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificari puternice…

- Jean Gavril și fratele sau, Dinu, au participat in sezonul trecut de la America Express. Cei doi spun ca exista cateva diferențe intre experiența de pe Drumul Aurului, parcurs de ei, și cea de pe Drumul Soarelui, unde au aparut mai multe situații dificile, prin care au trecut atat concurenții, cat și…

- Reteaua de internet era in curs de restabilire duminica in Fasia Gaza, dupa ce a fost intrerupta vineri in timpul bombardamentelor intense israeliene, au anuntat organismul de supraveghere al retelei Netblocks si compania palestiniana de telefonie Paltel, potrivit AFP.In același timp hackerii palestinieni…

- Membrii retelei mafiote constituite in Neamt efectuau tranzactii online prin mai multe judete din Moldova, fiind organizati pe doua paliere, pentru a pune la cale escrocherii cu euro falsi din Italia.

- In toata luna noiembrie are loc campania prin care compania RETIM colecteaza gratuit deșeuri periculoase din menajer. Astfel, in perioada 31 octombrie – 29 noiembrie 2023 se desfașoara o campanie dedicata colectarii deșeurilor periculoase din menajer in Zona 1 Rural a judetului Timis. Sunt incluse localitațile…

- Reteaua de socializare X (fostul Twitter) a anuntat ca a „sters sau raportat zeci de mii de mesaje" legate de atacul Hamas asupra Israelului, ca raspuns la amenintarea UE cu sanctiuni pentru raspandirea de informatii false.„De la atacul terorist asupra Israelului, am luat masuri pentru a elimina…