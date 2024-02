Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Naționala de Meteorologie anunța ca riscul de avalanșa este crescut in mai mulți munți din Romania, inclusiv in Munții Calimani și Munții Rodnei. Riscul de avalanșa in Munții Rodnei și Calimani a ajuns la gradul al treilea din cinci, conform buletinului nivometeorologic transmis de Administratia…

- Riscul de avalansa in Muntii Rodnei si Muntii Maramuresului din cauza cantitatilor mari de zapada cazute, dar si a vantului este crescut, a anuntat Elian Antal, reprezentant al Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures."Risc de avalansa in Muntii Rodnei si Muntii Maramuresului, grad 4-5 (MAXIM)…

- Dupa ninsoarea abundenta, pompierii au intervenit, sambata dimineața, pentru a indeparta un copac cazut in apropierea unui bloc. Pomul s-a prabușit intr-un loc de joaca și pe o mașina. S-a intamplat pe strada Carpați din Pitești, in spatele blocului C3. Citește și Incendiu la o casa din Argeș. Pompierii…

- Riscul de avalanșe este crescut in aceasta perioada, datorita zapezii care a cazut zilele trecute, care acum se topește sub temperaturile ridicate din ultimele doua zile. „La peste 1800 m, in partea superioara a stratului de zapada intalnim zapada recenta de grosimi considerabile, ce depaseste 30-35…

- V. S. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un buletin nivometeorologic valabil pana astazi, la ore 20:00, in care se arata ca riscul de producere a avalanșelor este ridicat in Masivul Bucegi. Astfel, potrivit meteorologilor, la munte, zapada recent cazuta depașește 20-25 cm, atat in zonele…

- Petiție pentru sisținerea salvamontiștilor Serviciul Public de Salvamont le mulțumește celor care susțin petiția lansata pentru sprijinirea salvamontiștilor. “Dragi prieteni, Va mulțumim ca semnați petiția “Susține și TU Serviciile Publice SALVAMONT” și ca sunteți alaturi de noi! Acest subiect este…