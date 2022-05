Apelul oficialilor ieșeni: “Nu mai aruncaţi televizoare în râuri!” Este apelul autoritatilor de gospodarile a apelor. La Iasi au fost colectate din cursurile de apa peste 36 de tone de deseuri. „Nu mai aruncati televizoare si scaune de birou in cursurile de apa!” Acesta este mesajul Administratiei Bazinale de Apa Prut-Barlad, care anunta prelungirea, pana pe 31 mai, a Campaniei „Curatam Romania”. 42 de tone de deseuri au fost stranse de Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, prin Sistemele de Gospodarile a Apelor Botosani, Iasi, Vaslui si Galati, de la demararea campaniei, la inceputul lunii aprilie. In afara de televizoare si scaune de birou, angajatii administratiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

