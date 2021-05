Apele Arieșului Mic sunt in continua creștere dupa ploile torențiale din cursul zilei de astazi, 18 mai 2021. In zona comunelor Vidra și Avram Iancu se apropie de cotele de inundație, iar unele lunci au fost deja acoperite de apa. La nivelul ISU Alba a fost alertata Grupa Operativa și a fost prealertat personalul operativ pentru a fi gata sa intervina la nevoie. Reamintim faptul ca pana in maine la ora 24:00 ne aflam sub incidența avertizarii hidrologice COD PORTOCALIU pe raul Arieș și atenționare hidrologica COD GALBEN pe afluenții raului Mureș aval confluența cu Tarnave. The post Apele Arieșului…